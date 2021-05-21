На Стрийській п’яний водій на Chevrolet насмерть збив жінку та втік

У четвер ввечері, 20 травня, на перехресті вулиць Стрийська – Карла Мікльоша у Львові автомобіль Chevrolet Lacetti, яким керував 27-річний львів’янин, насмерть збив 66-річну жінку. Після скоєного молодик, що перебував у нетверезому стані, втік з місця ДТП. Про це інформує патрульна поліція Львівщини.

За даними патрульних, аварія сталася близько 22 год. на перехресті вулиць Стрийська – Карла Мікльоша у Львові. Автомобіль збив 66-річну жінку і, не зупиняючись, поїхав далі. Попри усі спроби медиків, жінка померла.

Патрульні опитали очевидців події і завдяки їм та камерам Центру безпеки міста вдалося встановити автомобіль, який здійснив наїзд на пішохода.

«Орієнтування отримали усі екіпажі 1 батальйону. Обстежуючи прилеглі до місця ДТП території, в селі Сокільники на вулиці Шевченка один із екіпажів виявив автомобіль Chevrolet Lacetti. Він мав розбите лобове скло, відбите дзеркало та інші характерні цій аварії пошкодження. Водія на місці не було. Мешканці повідомили, що це не місцевий автомобіль. Провівши розшукові дії, патрульні встановили, що до скоєння аварії може бути причетний 27-річний сихівчанин», – зазначають у патрульній поліції.

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Патрульні зв’язалися чоловіком і повідомив, де перебуває. Негайно приїхавши на вказане місце, екіпаж виявив громадянина з ознаками сильного алкогольного сп’яніння. Львів’янин зізнався у скоєному. Його перевірили на стан сп’яніння. Результат – 2,16 проміле.

На місці працював слідчий з ДТП. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.

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Фото та відео: патрульна поліція