Мобільні телефони та ризик розвитку раку

Чому люди так стурбовані використанням мобільних телефонів? І чому вони пов’язують їх з розвитком онкології? Є кілька переконливих причин: випромінювання радіохвиль, величезна кількість користувачів мобільного зв’язку та зростання кількісті і тривалості дзвінків.

Що таке радіочастотне випромінювання?

Радіочастотне випромінювання – вид електромагнітного випромінювання. Воно поділяється на іонізуюче (рентген, космічне випромінювання) і неіонізуюче (радіочастотне і промислове). Людське тіло здатне поглинати такі хвилі.

Доведено, що іонізуюче випромінювання підвищує ризик розвитку раку – це, наприклад, рентгенівське випромінювання. Однак, не було наведено переконливих доказів того, що радіочастотне випромінювання так чи інакше впливає на розвиток онкології у користувачів мобільного зв’язку.

Водночас фахівці досі вивчають зв’язок між використанням мобільного телефону і ризиком розвитку злоякісних і доброякісних пухлин. Метод випадок-контроль застосовується для обстеження великої кількості людей, їх застосовують асоціації лікарів з різних країн, щоб об’єднати результати своїх досліджень і підвести підсумки.

Дослідження «Інтерфон»

Дослідники з 13 країн зібрали звіти на основі заповнених анкет добровольців. У підсумку не було помічено різкого зростання ризику раку мозку у людей, які більшу частину дня говорили по телефону.

Датське дослідження

Проведене в Данії дослідження зіставлення даних мобільних абонентів з реєстром раку в країні також не дало переконливих результатів, які могли б зацікавити фахівців, що вивчають це питання.

Дослідження мільйона жінок

Проспективне когортне дослідження у Великобританії теж не підтвердило взаємозв’язку між створенням пухлин і використанням мобільних телефонів. Всі сумніви фахівці відкинули після декількох років спостереження за групою.

Однак у найактивніших учасників дослідження використання мобільних телефонів підвищувався ризик розвитку менінгіту і гліом.

Висновки експертів

У 2011 році дійшли до висновків, що радіочастотне випромінювання може провокувати онкологію, але ці докази були визнані, як недостатньо вагомі і переконливі. Інформація не змінювалася аж до досліджень 2018 року.Коли мобільні телефони не визнали канцерогенними. Таким чином, сьогодні можна вважати мобільні телефони відносно безпечними. Але дослідження їхнього впливу на організм людини тривають й досі.

Найбільш очевидний ризик для здоров’я через мобільні телефони – ймовірність ДТП, неврологічні розлади у дітей і підлітків.

Які дослідження можуть пролити світло на проблематику випромінювання мобільних телефонів?

Все більше часу і уваги приділяється проспективним когортним дослідженням. Новітній спосіб вивчити вплив мобільних телефонів на здоров’я людини дозволяє спостерігати за добровольцями протягом 20-30 років.

Завдяки таким масштабним і довгостроковим дослідженням вдається зіставляти місцезнаходження пухлин мозку щодо вуха, до якого зазвичай прикладається телефон.

Наскільки поширений рак мозку?

За останні роки захворюваність на рак мозку та іншими видами раку центральної нервової системи дещо зменшилася. Разом з тим показники смертності у хворих зросли.

Виживання залежить від конкретного типу раку і стану здоров’я пацієнта. До того ж, ризик розвитку раку мозку і ЦНС зростає з віком.

Варто відзначити той факт, що було проведено безліч досліджень щодо розвитку раку мозку через телефонів у дітей. Однозначних відповідей на це питання так і не було знайдено, але аксіомою залишається факт поглинання електромагнітного випромінювання протягом усього життя людини. Аби убезпечити себе від негативного впливу цих хвиль, намагайтесь довго не розмовляти по телефону або використовуйте вушну гарнітуру.

За матеріалами Lissod.com.ua

℗