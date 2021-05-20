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На Львівщині за майже 20 млн євро відремонтують дорогу до майбутнього пункту пропуску

Юлія Осим

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На Львівщині розпочали ремонт прикордонної дороги державного значення Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. Упродовж двох років мають відновити 40 км автошляху. Вартість робіт обійдеться у 19,5 млн євро. Про це повідомив у Facebook заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Дорога Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий веде до майбутнього пункту пропуску Нижанковичі – Мальховіце.

Кошти на проведення ремонтних робіт на атодорозі – 19, 5 млн євро – надані Україні Урядом Польщі в кредит. Відтак, дорога буде відповідати європейським зразкам. Зокрема, передбачено ремонт 12 мостів, освітлення, облаштування тротуарів. Упродовж двох років об’єкт заплановано ввести в експлуатацію.

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«Ця дорога є дуже важливою для розвитку населених пунктів Самбірського району, розвинена прикордонна інфраструктура – це потужний імпульс для розвитку нашої економіки, поліпшення якості життя наших людей. Особливо – мешканців прикордонних територій», – зазначив Юрій Бучко.

Він додав, що будівництво пункту пропуску фінансуватиме польська сторона. Його вартість – 109 мільйонів злотих. Запланований термін – 4 роки. На сьогодні очікують завершення тендерних процедур на будівельні роботи.

Окрім того, ЛОДА вже розробила техніко-економічне обґрунтування будівництва міжнародного пункту пропуску «Лопушанка – Міхновець» та подала його на розгляд Кабінету Міністрів України. Департамент дорожнього господарства на цей рік запланував ремонт 7-кілометрового відрізку дороги Турка – Лопушанка, що є під’їзною до цього пункту.

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Фото Юрія Бучка

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