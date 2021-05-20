Львівщина отрима понад 100 млн на «Нову українську школу»

Уряд розподілив субвенцію на розвиток Нової української школи. Зокрема для Львівщини виділено 106,7 млн гривень. Таке фінансування передбачене постановою Кабміну, передає департамент фінансів ЛОДА.

Кошти, котрі отримає Львівська область, будуть використані на закупівлю засобів навчання та обладнання навчальних кабінетів початкової школи, комп’ютерного та мультимедійного обладнання та для підвищення кваліфікації вчителів.

У департаменті фінансів додають, що обов’язковим є співфінансування з місцевих бюджетів.

«Нова українська школа» (НУШ) — реформа шкільництва Міністерства освіти та науки, яка передбачала створення школи, де діти будуть навчатися через діяльність, «у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті». 2017 – 2018 навчального року 100 шкіл тестували новий стандарт, з 2018 – 2019 навчального року усі перші класи навчаються за ним.

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