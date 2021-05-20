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Якої погоди мешканцям Львівщини чекати 21 травня?

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 21 травня, на Львівщині опадів не прогнозують, а температура повітря вдень становитиме 21 градус тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

На Львівщині хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, а вдень – 16-21° тепла. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

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