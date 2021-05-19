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У Шегинях виявили «Мерседес», запакований цигарковою контрабандою

Юлія Осим

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У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили автомобіль з контрабандою сигарет. 53-річний українець намагався перевезти через кордон майже 1 800 пачок цигарок. Про це Львівсьокму порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

19 травня у пункті пропуску «Шегині» зупинили «Мерседес» під керуванням 53 річного громадянина України, який прямував до сусідньої країни.

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Під час поглибленого огляду автомобіля прикордонники спільно з митниками виявили тютюнові вироби, а саме сигарети
марки «Winston» у кількост 1 770 пачок. Цигарки знаходилися у спеціально виготовленому тайнику у вигляді подвійного днища авто.

Сигарети та автомобіль вилучено. Сума оцінки буде встановлена додатково.

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Фото Львівського прикордонного загону

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