У Шегинях виявили «Мерседес», запакований цигарковою контрабандою

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили автомобіль з контрабандою сигарет. 53-річний українець намагався перевезти через кордон майже 1 800 пачок цигарок. Про це Львівсьокму порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.
19 травня у пункті пропуску «Шегині» зупинили «Мерседес» під керуванням 53 річного громадянина України, який прямував до сусідньої країни.
Під час поглибленого огляду автомобіля прикордонники спільно з митниками виявили тютюнові вироби, а саме сигарети
марки «Winston» у кількост 1 770 пачок. Цигарки знаходилися у спеціально виготовленому тайнику у вигляді подвійного днища авто.
Сигарети та автомобіль вилучено. Сума оцінки буде встановлена додатково.
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Фото Львівського прикордонного загону
Юлія Осим