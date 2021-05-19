ЄС відкриє кордони для вакцинованих мандрівників із третіх країн

Посли країн Європейського Союзу схвалили рішення дозволити в’їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Про це оголосив речник Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі, передає Європейська правда.

«Посли ЄС домовилися оновити підхід щодо мандрівок з-за меж Європейського Союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами», – сказав він.

Рада також розширить список третіх країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, який буде заснований на нових критеріях, узгоджених в середу.

«Водночас, щоби зменшити ризик поширення штамів коронавірусу в ЄС, Рада узгодила новий надзвичайний механізм призупинення, який дозволить країнам-членам діяти швидко і скоординовано», – додав представник Єврокомісії.

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Нові рекомендації тепер мають бути формально затверджені Радою ЄС.

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