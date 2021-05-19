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ЄС відкриє кордони для вакцинованих мандрівників із третіх країн

Вероніка Рой

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Посли країн Європейського Союзу схвалили рішення дозволити в’їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Про це оголосив речник Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі, передає Європейська правда.

«Посли ЄС домовилися оновити підхід щодо мандрівок з-за меж Європейського Союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами», – сказав він.

Рада також розширить список третіх країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, який буде заснований на нових критеріях, узгоджених в середу.

«Водночас, щоби зменшити ризик поширення штамів коронавірусу в ЄС, Рада узгодила новий надзвичайний механізм призупинення, який дозволить країнам-членам діяти швидко і скоординовано», – додав представник Єврокомісії.

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Нові рекомендації тепер мають бути формально затверджені Радою ЄС.

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