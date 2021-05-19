Як Львівщина відзначатиме Свято Героїв. Програма заходів

У неділю, 23 травня, відзначатимуть Свято Героїв, яке встановлене на честь борців за волю України. До цього дня на Львівщині підготували низку заходів. Про це інформує пресслужба ЛОДА.

Заходи розпочнуться о 10:00 годині з вшанування пам’яті Євгена Коновальця у с. Зашків Львівського району біля родинної садиби родини Коновальців.

Об 11:30 год відбудуться заходи на Личаківському кладовищі, де вшанують полеглих Героїв України. Локації: поле почесних поховань № 67, де спочивають Герої Небесної Сотні, а також поле почесних поховань № 76 біля могил учасників АТО/ООС.

О 14:00 год розпочнеться урочиста хода від пам’ятника Степана Бандері до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Реклама партнерів

Заходи в центральній частині міста завершаться на площі навпроти пам’ятника Тарасові Шевченку виступом військового оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Також, в межах святкування Свята Героїв, 22 травня перепоховають останки воїнів УПА.

Довідка

День Героїв або Свято Героїв – це щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських воїнів – борців за волю України. Воно охоплює всі історичні епохи та спрямоване на патріотичне виховання молоді, вшанування українських героїв минулого та сьогодення. Львівська обласна рада прийняла рішення про відзначення свята в четверту неділю травня.

Історія відзначення Свята Героїв сягає далекого 1941 року, коли на Другому Великому Зборі Організації Українських Націоналістів було постановлено щороку, 23 травня, святкувати День Героїв.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook