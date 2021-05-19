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Аксьонов склав присягу нардепа під крики «Ганьба»

Вероніка Рой

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У середу, 19 травня, у Верховній Раді склав присягу нардепа колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував ідею незаконних референдумів. Про це пише УП.

На довиборах у Верховну Раду 28 березня 2021 року в окрузі №50 за Аксьонова проголосувало 19 949 виборців – понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. 19 травня він складав присягу у Верховній Раді.

Народні обранці заблокували трибуну парламенту, тому Аксьонову довелося складати присягу з місця. Поки він зачитував присягу, народні депутати скандували: «Ганьба».

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Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк оголосила публічний запит до глави СБУ Івана Баканова про те, чи дійсно володіє Аксьоном паспортом іншої країни.

Вона вимагає СБУ дати офіційне роз’яснення щодо цього питання і проінформувати нардепів та суспільство.

Як пише видання, Андрій Аксьонов неодноразово опинявся у сепаратистських скандалах. Навесні 2014 року за його перебування при владі в селищі на Донеччині провели незаконний референдум.

Крім того, він намагався перешкоджати патріотичному автопробігу прихильників України і називав його учасників «говномутами», в той же час у своїх інтерв’ю Аксьонов стверджував, що зобов’язаний, як голова селища, слідувати бажанням сепаратистів, навіть якщо вони захочуть приєднатися до Гондурасу.

У 2018 році стало  відомо, що Аксьонова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ через візит до окупованого Криму за підробленими документами.

Також на розгляді Добропільського міськрайонного суду Донецької області перебуває справа, в якій Аксьонова обвинувачують у підробці документів і розкраданні коштів. Крім того, повідомлялося, що в Аксьонова є російський паспорт.

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Фото: УП

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