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Зять Дубневича купив ділянку, заплановану під будівництво нової вулиці у Львові

Дзвінка Решетняк

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Зять голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарас Колодій став власником земельної ділянки площею майже 1,9 га, що передбачалася під будівництво вулиці Вернадського у Львові. Майбутня вулиця мала би з’єднати Сихів із вулицею Стрийською і «Ареною Львів».  Про це повідомляє ZAXID.NET.

Ще 12 березня Держгеокадастр у Львівській області безкоштовно передав земельну ділянку у приватне користування львів’янину, імовірно учаснику АТО, Олегу Дідуху. Формально земля розташована у селі Зубра, що входить до Солонківської ОТГ, у межах «червоних ліній» і там давно заплановане будівництво міської вулиці.

Як пише видання, згідно з даними кадастрової карти, 13 квітня власник ділянки змінився – ним став став Тарас Колодій, зять голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича. Також, як свідчать витягу з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, вказана вартість купленої землі – 184,1 млн грн, це близько 6,7 млн доларів США за поточним курсом. Втім, навіть зважаючи на стратегічне розташування така ціна для земельної ділянки площею менше 1,9 га є надто високою. Для порівняння, раніше Дубневичі виставили на продаж вдвічі більшу ділянку у тій же Зубрі за 1,9 млн. доларів США.

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Наразі цільове призначення земельної ділянки не змінилося – її потрібно використовувати лише для ведення особистого селянського господарства. Для його зміни необхідно виготовити та подати на розгляд місцевої ради проєкт землеустрою. У цьому випадку документацію для зміни цільового призначення мають розглядати депутати ради Солонківської ОТГ, яку очолює тесть Тараса Колодія Богдан Дубневич.

Зазначимо, що продовження вул. Вернадського у Львові планували збудувати ще до Євро-2012. У 2011 році збудували лише 1,3 км вулиці, не завершивши до кінця всі роботи.

Через таке рішення чиновників Держгеокадастру у Львівській області заплановане будівництво нової вулиці у Львові опинилося під загрозою. Відтак, мерія звернулася до уряду з проханням перевірити законність дій Держгеокадастру.

Перший заступник начальника Держгеокадастру в Львівській області Ростислав Тхір повідомив ZAXID.NET, що у чиновників не було підстав відмовити у виділенні земельної ділянки Олегу Дідуху, навіть попри попередні застереження львівської мерії. За його словами, у разі відмови Дідух міг би звернутись до суду, тому йому погодили безкоштовне виділення землі.

Зазначимо, що Тарас Колодій є зятем нинішнього голови Солонківської ОТГ та екснардепа Богдана Дубневича. 38-річний Колодій є керівником та співвласником кількох компаній, якими володіє родина Дубневичів. Зокрема, це ресторани «Вірменка», «Грушевский cinema jazz» та «Park. Art of rest» у Львові.

Фотоскріни ZAXID.NET

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