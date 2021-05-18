Вбивця лідера львівського рок-гурту «Лесик Band» отримав вирок

У Львові засудили 67-річного безхатька, який вбив лідера гурту «Лесик Band» Олександра «Лесика» Дацюка на зупинці громадського транспорту. Чоловік проведе у тюрмі 10 років, пише Zaxid.net.

Вбивство трапилось 7 квітня 2020 року близько 21:00 на автобусній зупинці на вулиці Героїв УПА. Безпритульний чоловік двічі вдарив Олександра Дацюка у груди ножем, поціливши у ділянку серця. 56-річний музикант отримав сильні поранення, від яких помер у лікарні.

Поліція оперативно впіймала вбивцю неподалік місця злочину. Ним виявився 67-річний безпритульний, уродженець Донецької області Анатолій Токарєв. Відомо, що він вже раніше був двічі судимий за незаконне зберігання зброї та грабіж. У момент затримання він був нетверезим.

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У судовому засіданні 15 травня Анатолій Токарєв визнав свою провину і розповів, що наніс поранення Дацюку, бо той його ображав. Чоловік попросив суд позбавити його волі за скоєний злочин.

Дружина Олександра Дацюка на суді розповіла, що дізналася про смерть чоловіка з новин. Вона заявила, що у її чоловіка не було ворогів і він не був конфліктною людиною.

Судячи з даних посмертної експертизи, у крові Олександра Дацюка виявили 2,12 проміле.

Суддя Франківського районного суду Світлана Мартьянова, яка розглядала цю справу, визнала Анатолія Токарєва винним в умисному вбивстві і призначила йому 10 років позбавлення волі. Термін покарання зарахується Токарєву з моменту затримання – 7 квітня 2020 року.

Олександр «Лесик» Дацюк у 1990 році створив у Львові гурт «Лесик Band», який був надзвичайно популярним у середині 90-х. Гурт відомий своїми хітами «Гуляли», «Співали ящури», «Кошмарний сон», «Рекет», «Весна застою», «Бразілія». Ці пісні раніше вивчали напам’ять і наспівували так часто, що дехто навіть вважав їх народними.