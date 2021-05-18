У Львові збирають необхідні речі для дітей із дитбудинків. Що потрібно?

У Львові стартувала благодійна акція «Подаруй дитині свято» до Міжнародного Дня захисту дітей. Для дітей із дитбудинків збирають найнеобхідніші речі – одяг, канцтовари, засоби гігієни тощо. Усіх небайдужих просять долучатися до благодійної акції. Про це повідомляють організатори акції.

Цьогоріч збір проводитиметься за списками потрібних речей від дитячих будинків та закладів дошкільної освіти. На початку червня волонтери вирушать у дитячий будинок Нового Милятина, Йосиповицький заклад дошкільної освіти «Вишенька» та в школу-інтернат у Підгірцях. Вони передадуть діткам необхідні речі.

Сьогодні дітки потребують простих речей, які необхідні кожному у побуті – це зубні щітки, пасти, пральні порошки, миючі засоби, а також канцтовари та спортивний інвентар. З детальнішим списком можна ознайомитись на сторінці благодійної акції у мережі Facebook.

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Щоб долучитися до акції, потрібно придбати щось зі списку необхідного та привезти у Львівський обласний молодіжний центр, що знаходиться у Львові на вул. Винниченка, 12.

Збір розпочався 14 травня. Він проводитиметься у будні дні з 19:00 до 22:00 до 1 червня.

Нагадаємо, що БА «Подаруй дитині свято» вперше стартувала у Львові в грудні 2012 року. І з кожним роком організатори спільно з небайдужими львів’янами збільшують масштаби акції та допомагають все більшій кількості дітей.

Щороку акція набирає все більших обертів та допомагає все більшій кількості діток. У 2019 році волонтери допомогли 400 дітям зі Львова та області, а у 2020 році, через пандемію, – близько 200 діткам із Львова, Стрия та Пустомит.

Детальніше про акцію: https://www.facebook.com/PodarujDitiniSvato

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