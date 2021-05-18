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У Червонограді потужна злива затопила автомобілі посеред дороги

Юлія Осим

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Сьогодні, 18 травня, ввечері у Червонограді пройшла сильна злива. Найбільше постраждала вулиця Стуса, де автомобілі практично опинилися під водою під час руху. Про це повідомили користувачі у Facebook.

Місцеві мешканці пишуть, що потужний дощ пронісся містом близько 18:00. Люди обурені роботою комунальних служб міста, кажуть, така ситуація виникла через нерозчищені водовідвідні стічні труби. Подекуди вода піднялася до пів метра. Червоноград «поплив».

«Давайте дружно подякуємо меру міста за «вчасно почищені водовідвідні стічні труби». Але ще більше мене дивує, що усе це дуже подобається мешканцям міста, бо якби то було навпаки, то були б якісь не пусті слова в інтернеті, а реальні дії», – написав у коментарях користувач Валерій Федчук.

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