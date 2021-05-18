Найкращим працівникам музеїв Львова вручили премії

Сьогодні, 18 травня, у Міжнародний день музеїв, нагороджували найкращих працівників музейних закладів Львова. Відтак шестеро переможців конкурсу отримали по 25 та 50 тисяч грн премій від міста. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Подяки та грошові винагороди отримали 6 переможців конкурсу працівників музейних закладів Львова. Було вручено 5 нагород по 25 тисяч гривень (у номінаціях «Збереження та популяризація музейного фонду», «Виставково-експозиційна діяльність», «Освітня діяльність», «Сучасні технології у музеї») та 1 нагороду у розмірі 50 тисяч гривень (в номінації «Музейна подія року»).

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