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На Львівщині розшукують чоловіка, що зник тиждень тому

Вероніка Рой

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На Львівщині оголосили у розшук 37-річного чоловіка, що тиждень тому пішов на роботу та не повернувся. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

Іван Білінський, що мешкає у селі Новосілка Пустомитівського району, 11 травня пішов на роботу у село Сокільники і по теперішній час не повернувся.

37-річний чоловіка на зріст 180 см, волосся чорне, тілобудова худорлява. Був одягнений у сині джинси, куртку темно-синього кольору, синю однотонна светр без надписів, військовий шкіряний ремінь чорного кольору, черевики чорного кольору.

Усім, кому відоме місцеперебування чоловіка, просять звертатися за номером телефону 0 800 310 911 або 102.

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