Львівські курсанти опановують новий курс із розпізнання вибухонебезпечних предметів

Курсанти Національної академії сухопутних військ вивчатимуть новий курс ETHAR (інформування та розпізнавання небезпек і загроз вибухонебезпечних предметів), що обов’язковий в НАТО. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулась зустріч керівництва та науково-педагогічних працівників кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення факультету підготовки спеціалістів цього напрямку з інструкторами міжнародної тренувальної операції UNIFIER.

За словами начальника кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення підполковника Дмитра Окіпняка, основними питаннями порядку денного стали: розширення навчального курсу «Мінна безпека та протидія саморобним вибуховим пристроям», залучення інструкторів операції UNIFIER до участі в командно-штабних навчаннях «Інженер-2021», які щорічно проводяться з курсантами 3 курсу навчання у період квітня-травня на базі Центру імітаційного моделювання Академії, а також залучення канадських військових до проведення занять з навчальної дисципліни «Інженерне забезпечення бою за стандартами НАТО».

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«Це нова дисципліна, яку тільки ввели з січня місяця для вивчення досвіду участі військовослужбовців країн-членів НАТО в операціях та бойових діях під час виконання завдань інженерної підтримки, а також виконання вимог Дорожньої карти щодо вивчення іноземної мови», ‒ зазначив підполковник Дмитро Окіпняк. – «Що стосується розширення навчального курсу «Мінна безпека та протидія саморобним вибуховим пристроям», то ми це бачимо шляхом включення в нього курсу ETHAR (Explosive Threat And Hazard Awarenessand Recognition або Інформування та розпізнавання небезпек і загроз вибухонебезпечних предметів), який є обов’язковим для військовослужбовців НАТО».

Відвідуючи кафедру, канадські партнери оцінили її спроможності щодо підготовки майбутніх офіцерів інженерних підрозділів, відзначили роботу колективу щодо впровадження англійської мови під час навчання курсантів.