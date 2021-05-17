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З 24 серпня українці отримуватимуть держпослуги без паперових документів, – Зеленський

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 24 серпня українці зможуть користуватися державними послугами без паперових документів. Про це Зеленський сказав на форумі «Україна 30. Цифровізація», передає hromadske.

«24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless, як ми й обіцяли. Ніяких паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які (паперові – ред.) довідки для надання державних послуг. Ми зробимо все, щоб держава без паперу існувала дійсно не на папері», – сказав президент.

Зеленський також сказав, що Україна стала першою країною у світі, у якій електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як паперові паспорти.

Нагадаємо, народні депутати вже зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, після схвалення якого державні органи не матимуть права вимагати в українців паперові документи для надання послуг.

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Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що якщо людині зручно використовувати паперові документи для отримання послуг, вона матиме на це право.

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