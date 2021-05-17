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Вихідні у червні: скільки відпочиватимуть українці?

Вероніка Рой

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Цьогоріч у червні на українців чекають додаткові вихідні дні. Це пов’язано з тим, що у перший літній місяць відзначатимуть два великі свята – Трійцю і День Конституції. Про це пише РБК-Україна.

Цього року День Святої Трійці святкується у неділю, 20 червня. Таким чином понеділок, 21 червня, також буде неробочим. Тож на Трійцю українці відпочиватимуть три дні поспіль: 19, 20 і 21 червня.

День Конституції традиційно святкуватиметься 28 червня. 2021 року державне свято випадає на понеділок – по всій країні цей день буде офіційним вихідним. Тому наприкінці місяця українці також відпочиватимуть три дні поспіль – 26, 27 і 28 червня.

Таким чином, у червні буде десять офіційних вихідних: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 і 28 червня.

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