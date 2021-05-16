В уряді придумали, як боротися з бізнесом, який ухиляється від сплати податків

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує внести зміни до Податкового кодексу, аби усунути проґалини, що дозволяють великому бізнесу не сплачувати податки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Новації, які передбачає розроблений законопроєкт, стосуватимуться лише великого та експортно орієнтованого бізнесу, який через проґалини не сплачує податки в Україні. Усунення таких законодавчих шпарин дозволить щороку залучати до держбюджету близько 60 млрд грн.

«Зміни до Податкового кодексу не стосуватимуться ФОПів або малого й середнього підприємництва, а мають усунути прогалини, які дозволяли великому бізнесу не сплачувати податки в Україні. Такі зміни сприятимуть створенню справедливої конкуренції між бізнесом», – пояснив Денис Шмигаль.

Також прем’єр відзначив, що уряд продовжить закривати лазівки щодо «скруток», маніпуляцій з податковим боргом та тіньовим обігом земель. Водночас він запевнив, що податки для ФОПів, малого й середнього бізнесу та громадян зокрема не будуть піднімати.

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