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В уряді придумали, як боротися з бізнесом, який ухиляється від сплати податків

Наталя Дуляба

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Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує внести зміни до Податкового кодексу, аби усунути проґалини, що дозволяють великому бізнесу не сплачувати податки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Новації, які передбачає розроблений законопроєкт, стосуватимуться лише великого та експортно орієнтованого бізнесу, який через проґалини не сплачує податки в Україні. Усунення таких законодавчих шпарин дозволить щороку залучати до держбюджету близько 60 млрд грн.

«Зміни до Податкового кодексу не стосуватимуться ФОПів або малого й середнього підприємництва, а мають усунути прогалини, які дозволяли великому бізнесу не сплачувати податки в Україні. Такі зміни сприятимуть створенню справедливої конкуренції між бізнесом», – пояснив Денис Шмигаль.

Також прем’єр відзначив, що уряд продовжить закривати лазівки щодо «скруток», маніпуляцій з податковим боргом та тіньовим обігом земель. Водночас він запевнив, що податки для ФОПів, малого й середнього бізнесу та громадян зокрема не будуть піднімати.

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