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У Рясному збудують медичний центр

Наталя Дуляба

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Власники мережі лабораторій «Ескулаб» збудують у Рясному приватний медичний центр. Відповідне рішення у п’ятницю, 14 травня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

ТзОВ «Рясне Ріелті» збудує на вул. Т. Шевченка, 315 медичний центр. Для цього підприємство отримало містобудівну документацію на реконструкцію з надбудовою одного з колишніх корпусів заводу «Електронмаш».

Відтак триповерхову будівлю перебудують у 6-поверховий приватний медичний центр.

Всі роботи проходитимуть у межах існуючих фундаментів, тому виконком не встановив відсотка забудови земельної ділянки. Втім висота медзакладу не повинна перевищувати 25,5 м.

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Існуючий стан корпусу на вул. Т. Шевченка, 315

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Рясне Ріелті» – фірма, що займається наданням в оренду та експлуатацію нерухомості. Існує лише з грудня 2020 року.

Засновниками підприємства є львів’яни Денис Мельник, Станіслав Луговський та Сергій Дядюшко. Вони є власниками мережі лабораторій «Ескулаб». Також на них вже зареєстрований майбутній медичний центр – ТзОВ «Медичний центр «Метрика».

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