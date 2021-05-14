У дитячій лікарні на Орлика проводять безкоштовне комплексне обстеження немовлят

У міській дитячій лікарні Львова, що вулиці П. Орлика, проводять безкоштовне комплексне обстеження дітей неонатального віку (до 28 днів). Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Серед обстежень, які безкоштовно роблять у дитячі лікарні – ультразвукове дослідження, нейросонографія, ЕхоКГ, УЗД кульшових суглобів, скринінг слуху тощо. Усі ці дослідження новонародженим дітям (до 28 днів) можна провести у відділенні патології новонароджених і недоношених дітей.

«Для цього пацієнтам достатньо мати електронне або паперове скерування від сімейного лікаря на консультацію до лікаря-неонатолога нашої лікарні, а лікар уже приймає рішення про те, чи потрібно Вашу дитинку госпіталізувати, аби зробити ряд обстежень. Також в ургентних ситуаціях: висока температура, неспокій дитини тощо, Ви можете викликати невідкладну допомогу і в супроводі лікаря приїхати разом з дитиною у приймальне відділення неонатального корпусу дитячої лікарні на Орлика для госпіталізації», – розповів головний лікар міської дитячої лікарні Дмитро Квіт.

Лікарі неонатального відділення вкотре наголошують батькам, аби вони не боялися цього страшного слова «госпіталізація» і, якщо їх щось хвилює у здоров’ї власної дитини: нежить, жовтяниця, вага, загальний неспокій тощо, щоб зверталися за допомогою та консультацією до фахівців та пройшли повне обстеження. Адже раннє виявлення захворювань у дітей – запорука швидкого одужання без наслідків на подальше життя малюка.

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