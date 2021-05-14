Стоп меланома. Де мешканці Львівщини можуть безкоштовно обстежити родимки

З п’ятниці, 14 травня, на Львівщині стартує проєкт «Стоп меланома». Упродовж тижня мешканці області можуть безкоштовно обстежити новоутворення на шкірі у всіх дерматологічних закладах Львова. Про це повідомила під час брифінгу експерт департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з дерматовенерології Орися Сизон, передає пресслужба ЛОДА.

«Мета цього проєкту – привернути увагу населення до проблеми злоякісних новоутворів шкіри, а також провести безкоштовне скринінгове обстеження людям на раннє виявлення меланоми. Меланома – це достатньо злоякісне захворювання, яке походить із пігментних клітин і становить до 20% раку шкіри», – наголосила Орися Сизон.

З початку року на Львівщині виявили 130 випадків меланоми шкіри. За 12 років акції обстежили близько 500 тисяч населення України, виявили 1500 випадків меланоми та 4500 раків шкіри.

«Закликаю звернути увагу на цю проблематику, особливо особам, які мають світле чи руде волосся, ластовиння на шкірі, хто має сімейний анамнез чи тривалий час перебуває на відкритому просторі. Обстеження триватиме упродовж тижня у всіх дерматологічних закладах Львова. Дотримуючись протиепідемічних заходів, прошу телефонувати у call – центри закладів та попередньо записуватись на прийом», – додала Орися Сизон.

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Ранні ознаки захворювання можна виявити за правилом АККОРД:

А – Асиметрія – умовно проведена вісь через родимку поділяє її на дві нерівні половини,

К – Край – нерівний, рваний або розмитий край родимки,

К – Кровоточивість,

О – Окрас – вкраплення, гранули або прожилки сірого, чорного, рожевого кольорів,

Р – Розмір – чим більший розмір родимки, тим вищий ризик її переродження, хоча маленький розмір також не виключає можливості розвитку пухлини,

Д – Динаміка – збільшення розміру, товщини, зміни кольору, кровоточивість, кірочки на поверхні.

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