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Двоє львівських фехтувальників виступлять на паралімпіаді в Токіо

Ольга Денисяка

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Львівські парафехтувальники Наталія Морквич та Андрій Демчук отримали офіційні ліцензії на участь у Паралімпійських Іграх в Токіо. Про це повідомляє Управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Наталія Морквич – заслужений майстер спорту України, член паралімпійської збірної команди України з фехтування на візках неодноразово ставала найкращою на європейських та світових змаганнях. Чемпіонка світу 2015 року з фехтування на візках.

Андрій Демчук чемпіон Літніх Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, Заслужений майстер спорту України. На Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро-2016 львів’янин став чемпіоном з фехтування на шаблях.

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У Відділенні НОК України у Львівській області зазначили, що  XVІ літні Паралімпійські ігри у зв’язку з пандемією коронавірусу були перенесені на 2021 рік та пройдуть з 24 серпня по 05 вересня 2021 року в місті Токіо (Японія). Там розігруватиметься 540 комплектів нагород (в порівнянні з ХV літніми Паралімпійськими іграми 2016 року – 528 комплектів нагород). Планується, що в Іграх візьме участь понад 4000 паралімпійців світу, які виступлять у 22-х видах спорту. Два види спорту, що дебютують на ХVІ літніх Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо – бадмінтон і тхеквондо.

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