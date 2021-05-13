Мода на чоловічі сорочки в 2021-му році

На полиці кожного солідного хлопця або чоловіка повинно бути, як мінімум, дві сорочки. З їхньою допомогою підкреслюється статус людини і престижність заходу. Тому, якщо у вас все ще немає цього важливого атрибуту гардеробу, то вам варто було б це виправити, а зробити це можна, перейшовши за посиланням: https://answear.ua/ru/k/vin/odyag/sorochky

Класична сорочка

Спершу розберемося в головних різновидах сорочок:

Завжди в моді, завжди актуальний – класичний стиль. Довгий рукав, відкладний комір-стійка, злегка приталений або прямий силует (slim fit) – все це риси ділової моделі на ґудзиках, в якій можна відправитися в офіс на роботу, важливу зустріч, побачення або просто прогулятися містом. Білий, чорний, сірий, темно-синій або світло-блакитний – все це кольори, які притаманні класичній сорочці.

Про матеріали, які використовуються при пошитті подібного роду, ми поговоримо трохи нижче.

Сучасні чоловічі сорочки

Сорочка – річ, яка користується величезною популярністю серед хлопців і чоловіків будь-якого віку. Це, власне, і спонукало дизайнерів на створення різних моделей даного типу.

І без того популярні джинсові сорочки зазнали легкої модернізації, а використання кольору хакі завдало тон новому руху – мілітарі.

Клітинка – візерунок, який найчастіше використовується в сорочках. Фланелева модель червоно-чорних тонів або версії з коротким рукавом – тренд 2021-го року.

Але найпопулярнішою і універсальної сорочкою з коротким рукавом визнана чоловіча сорочка типу поло.

Якщо вам цікавий принт (напис) або малюнок на одязі, то сьогодні будинки моди пропонують стильні варіанти, але будьте уважні – іноді написи або зображення можуть нести провокаційний характер.

Види матеріалів в чоловічих сорочках

Матеріал в класичних моделях може найрізноманітнішим: бавовна, льон, шовк, синтетика, поліестер та ін.

Ключовим моментом є ціна: купуючи річ за ціною вище середньої, можете бути впевнені в натуральності тканини. Шкіра буде повноцінно дихати і не впрівати.

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Популярний чоловічий одяг від: Medicine, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo, Guess, Karl Lagerfeld, Desigual, Tommy Jeans і багато іншого – є на Answear.ua.

Якщо ви хочете обрати і купити якісну сорочку, витративши на це мінімум часу то це допоможуть задані вами фільтри:

вкажіть, якої довжини повинні бути рукава; ціна; стиль casual або діловий тощо.

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