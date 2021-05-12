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За 10 тижнів встигли вакцинувати всього 34 тисячі львів’ян

Андрій Котенський

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За понад 10 тижнів імунізації у Львові медичні працівники вакцинували лише 34798 осіб. Водночас, 158 осіб вже отримали друге щеплення від цієї недуги. Про це повідомили в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова.

Сьогодні, 12 травня, у Львові першою дозою вакцинували лише 709. Ще 95 людей отримали другу дозу вакцини і їхня кількість на сьогодні становить 158 осіб.

Зокрема, упродовж дня вакциновано: 5 фахівців міських медичних закладів, 3 – обласних та 15 – приватних медичних закладів; 133 особи поважного віку; 11 соціальних працівників; 10 освітян; 23 маломобільні людини та 17 осіб, що доглядають за ними; 8 осіб, що забезпечують життєдіяльність міста; 50 працівників сфери обслуговування; 72 працівники культури; 2 працівники засобів масової інформації (телебачення); 359 фахівців ІТ-кластеру.

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Водночас, 95 представників спецшкіл, інтернатних закладів і будинків для людей поважного віку отримали другу дозу вакцини, та ще 1 представник цієї групи – перше щеплення.

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