Під час Leopolis Jazz Fest масово тестуватимуть на коронавірус

У Львові з 24 по 28 червня пройде фестиваль Leopolis Jazz Fest. Захід стане першою великою концертною подією, яка відбудеться в Україні з початку пандемії. Музичний фестиваль пройде із дотриманням карантинних норм. Зокрема, організатори планують провести масове тестування на коронавірус усіх відвідувачів заходу. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Задля напрацювання стандартів проведення музичного фестивалю було створено експертну групу. Також враховуватиметься досвід експериментальних концертів в Європі, які вже відбулися.

Цьогоріч на Leopolis Jazz Fest зможуть потрапити вдвічі менше гостей, ніж у попередні роки. Також усіх відвідувачів планують масово тестувати на коронавірус. Як і раніше фестиваль пройде в форматі open-air, що суттєво знижує ризики.

«Цього року буде унікальний Leopolis Jazz Fest за витратами, за обмеженою кількістю глядачів. Ми будемо зменшувати кількість гостей вдвічі, будемо всіх тестувати і будемо робити акцент на онлайн-трансляції, щоб велика кількість людей змогла дивитись концерти дистанційно. Цьогоріч до фестивалю вперше готуються не лише організатори і музиканти, а й глядачі: всі повинні будуть прийти завчасно, пройти тест на коронавірус, глядачі в пікніковій зоні повинні попередньо зареєструватись», – наголосила виконавча директорка Leopolis Jazz Fest Наталія Горбачевська.

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Низка закордонних артистів, зірок джазу вже підтвердили свою готовність приїхати для Львова на Leopolis Jazz Fest. У Львові виступлять зірка світового масштабу – Seal, американський трубач та композитор Кріс Ботті, один із провідних джазових музикантів сучасності Камасі Вашингтон. Крім цього очікується концерт Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis.

«Ще півтора місяці тому ми не знали, як все буде відбуватись і чи хтось взагалі в нас буде виступати. Дуже важко повертатись до організації фестивалю після перерви, але ми докладаємо максимум зусиль, щоб все відбулося. Починаємо пристосовуватись до новини реалій. Як і кожного року обіцяємо, глядачам багато родзинок», – зазначив артдиректор Leopolis Jazz Fest Олексій Коган.

Правила проведення Leopolis Jazz Fest у 2021 році:

кількість гостей у партері, пікнікових зонах буде скорочено удвічі;

буде впроваджене масове тестування для усіх гостей фестивалю, які купили квитки;

вхід у пікнікові зони буде організовано за попередньою реєстрацією за символічну вартість для контролю кількості людей;

у разі позитивного тесту або підвищеної температури Оргкомітет повертає гостю кошти за квитки, а такі гості не допускаються на локації фестивалю;

усі локації фестивалю будуть облаштовані засобами дезінфекції та дотримуватись усіх рекомендацій;

музиканти, оргкомітет та підрядні організації також будуть проходити тестування.

Довідка

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo. Через пандемію X Leopolis Jazz Fest був перенесений з 2020 року на 2021.

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