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На Львівщині понад місяць розшукують зниклу 20-річну дівчину

Вероніка Рой

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На Львівщині оголосили в розшук 20-річну Іванну Дурду, котра зникла ще на початку квітня. Дівчина поїхала до Львова та досі зв’язку з нею немає. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська організація.

Івання Дурда мешкає у селі Конюхів Стрийського району. 20-річна дівчина 5 квітня поїхала до Львова та до цього часу зв’язку з нею немає.

Зникла має зріст приблизно 165 см, волосся світле, очі карі. Також має татуювання на лівій ключиці (пташки з надписом). Була одягнена у балонову куртку оливкового кольору, темні лосини та темні кросівки.

Усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження зниклої, просять повідомляти за номерами телефонів: 0800-310-911 або 102.

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