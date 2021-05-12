Головні принципи дитячого харчування

Дитяче харчування – це досить велика й різнопланова група товарів. Асортимент включає три категорії продуктів, що призначені для штучного вигодовування (замінники материнського молока), прикорму, а також для лікувально-профілактичної дієти. Кожна група має певну вікову аудиторію та виготовляється на основі молока, овочів, фруктів, ягід, зернових культур (різноманітні злаки, а також дитячі макаронні вироби, розчинне печиво), м’ясо, риба.

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У складі промислової продукції немає консервантів, штучних барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів, ідентичних натуральним, підсилювачів смаку. Строго регламентується кількість жирів і вуглеводів. Але здорове харчування – це не тільки якісні, корисні продукти, але і ряд важливих принципів, на яких воно базується:

Відповідність енергетичної цінності раціону добовим енергетичним витратам. Передбачає надходження достатньої кількості кілокалорій в організм, що має бути строго збалансоване з їхнім витрачанням. Навіть у стані спокою організм дитини витрачає енергію, а пов’язано це з побудовою нових тканин. У грудні 2017 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України, в якому вперше за 18 років змінені норми харчування. На думку чиновників вони були дещо завищеними. Щорічно в Україні фіксується приблизно 15,5 тисяч випадків ожиріння у дітей різного віку. У зоні ризику – дівчатка та хлопчики від 3-х років і підлітки. Фахівці пов’язують це з надмірним вживанням солодощів (швидких вуглеводів). Кількість калорій для малюків залишилося незмінним: 0-3 місяці – 120 ккал, 4-6 місяців – 115 ккал, 7-12 місяців – 110 ккал на 1 кг маси тіла. У 1-3 роки цей показник становить 1385 ккал замість 1540, а в 4-6 років – 1700 ккал замість 2000. Рекомендована калорійність дитячого харчування знижена приблизно на 15%. Дієтологи по-різному поставилися до прийнятих змін. У нових норм є свої прихильники, які вважають, що сучасні хлопчики та дівчатка, значно менш рухливі ніж, наприклад, їхні однолітки з 80-90-х.

Збалансованість харчових речовин. Основними показниками є добова кількість споживання білків, жирів і вуглеводів. У міру дорослішання частка вуглеводів поступово зростає. Для малюків це співвідношення становить 1:1:3, а для дошкільнят (4-6 років) – 1:1:4,5.

Режим приймання їжі. У кожній родині є свої традиції та порядки, але для дитини важливо організувати правильний режим. Деякі батьки особливо не дотримуються часових рамок і вважають, що дитина сама прийде до столу, коли захоче поїсти. Інші, навпаки, вводять цілий ряд додаткових перекусів, беруть з собою їжу навіть на короткочасну прогулянку та будь-якими способами намагаються примусово нагодувати малюка. Але їжа, яка вживається без апетиту погано засвоюється. Рекомендований режим харчування до 1 року – 6 разів на добу, дошкільнята – 5 разів, школярі – 4 рази.

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