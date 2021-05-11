Українців, зареєстрованих на covid-вакцинацію через «Дію», щеплюватимуть по вихідних

Українців, які реєструвалися на вакцинацію проти коронавірусу через додаток «Дія», будуть щеплювати по вихідних. Про це йшлося на селекторній нараді, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Пропозицію щодо вакцинації громадян, які встали у чергу через «Дію», в окремі дні, а саме по вихідних, висунув міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Її підтримав президент Володимир Зеленський.

Наразі таких осіб є 532 тисячі.

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Також під час селекторної наради обговорювалося питання щодо впровадження електронних лікарняних, яке розпочнеться з 1 червня 2021 року в пілотному форматі у 200 лікарнях, а в повному обсязі працюватиме з 1 вересня поточного року.

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