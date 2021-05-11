У морі знайшли пляшку з листом пасажирки «Титаніка»?

Канадські історики вивчають достовірність листа, який у пляшці могла надіслати 12-річна пасажирка затонулого лайнеру «Титанік». Знахідку виловила родина з канадського міста Дьєпп, штат Нью-Брансвік. Про це повідомляє Громадське із посиланням на пресслужбу Квебецького університету у Рімускі.

У листі йдеться:

«Я кидаю цю пляшку у воду посеред Атлантики. Ми повинні прибути до Нью-Йорка за декілька днів. Якщо хтось її знайде, передайте родині Лефевр у Льєвені».

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Лист підписаний Матильдою Лефер і датований 13 квітня 1912 року, тобто за день до катастрофи.

Також відомо, що 12-річна дівчинка із таким ім’ям була пасажиркою третього класу «Титаніка». Вона разом із мамою та трьома молодшими братами і сестрами пливли до Сполучених Штатів де мешкав їхній батько, який у 1910 році разом із чотирма старшими дітьми виїхав із Франції до Америки. Матильда разом зі своєю родиною не змогли вибратися із затонулого судна.

Наразі науковці працюють над тим, щоб встановити, чи справді цей лист написала Матильда та викинула його за день до катастрофи. Поки вчені кажуть, що вони не знайшли доказів підробки. Точну дату листа вони мають встановити за допомогою вуглецю, перевіривши папір, пляшку та корок.

Не виключено, що цей лист врешті-решт може виявитися фальсифікацією або розіграшем, адже написання деяких літер у листі відрізняється від того, як навчали дітей у французьких школах на початку 20 століття.

В архівах знайшли зразки почерку матері та батька Матильди, але зразків того, як писала сама дівчинка, поки не знайшли. Є ймовірність, що повідомлення від імені Матильди написав хтось інший.

Як відомо, пасажирський лайнер «Титанік» був найбільшим судном класу «Олімпік», він затонув у 1912 році через зіткнення з айсбергом за 600 кілометрів від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу — із Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка (США). На його борту перебували 2200 пасажирів, внаслідок катастрофи 1527 людей загинули.

Фото: Квебецький університет у Рімускі, Вікіпедія

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