ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі п’яні бойовики підірвались на власній протитанковій міні

Наталя Дуляба

|

На окупованій частини Донеччини УАЗ із російськими бойовиками підірвався на своїй же протитанковій міні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 10 гірсько-штурмова бригада ЗСУ.

Випадок стався у вівторок, 11 травня, орієнтовно о 13:00 год.  біля селища Бетманове (колишній Червоний Партизан), що на окупованій частині Донеччини. Тут нетверезі бойовики підірвались на власній міні.

«Представники російсько-окупаційних військ, скоріш за все перебуваючи у нетверезому стані з нагоди святкування чергового дня недореспубліки, пересувались на автомобілі УАЗ-452 і наїхали на свою ж протитанкову міну ТМ-62. Внаслідок потужного вибуху УАЗ знищено. У зв’язку з цим взяти кров у водія на аналіз, аби встановлення рівень алкоголю у крові, було неможливо», – йдеться у повідомленні.

Скільки ще бойовиків перебували всередині УАЗу, наразі точно не відомо.

Реклама партнерів

Військові 10 гірсько-штурмової бригади припускають, що у цьому фатальному випадку окупанти звинуватять ЗСУ, щоб «приховати власну недолугість та відсутність контролю за особовим складом горе-командирами».

Водночас наші військові наголошують, що Збройні Сили України впевнено дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...