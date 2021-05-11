На Донбасі п’яні бойовики підірвались на власній протитанковій міні

На окупованій частини Донеччини УАЗ із російськими бойовиками підірвався на своїй же протитанковій міні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 10 гірсько-штурмова бригада ЗСУ.

Випадок стався у вівторок, 11 травня, орієнтовно о 13:00 год. біля селища Бетманове (колишній Червоний Партизан), що на окупованій частині Донеччини. Тут нетверезі бойовики підірвались на власній міні.

«Представники російсько-окупаційних військ, скоріш за все перебуваючи у нетверезому стані з нагоди святкування чергового дня недореспубліки, пересувались на автомобілі УАЗ-452 і наїхали на свою ж протитанкову міну ТМ-62. Внаслідок потужного вибуху УАЗ знищено. У зв’язку з цим взяти кров у водія на аналіз, аби встановлення рівень алкоголю у крові, було неможливо», – йдеться у повідомленні.

Скільки ще бойовиків перебували всередині УАЗу, наразі точно не відомо.

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Військові 10 гірсько-штурмової бригади припускають, що у цьому фатальному випадку окупанти звинуватять ЗСУ, щоб «приховати власну недолугість та відсутність контролю за особовим складом горе-командирами».

Водночас наші військові наголошують, що Збройні Сили України впевнено дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі.

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