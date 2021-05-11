Флорболістки з Нового Роздолу стали чемпіонками України

Команда флорболісток з Нового Роздолу здобули перемогу на чемпіонаті України. Про це інформує управління млоді та спорту Львівської ОДА.

8 травня у Палаці спорту «Галичина» у Львові відбулися фінальні матчі чемпіонату України з флорболу серед команд Першої та Вищої ліги.

Дві львівські чоловічі команди у вирішальних матчах поступились гостям. Тернопільський «Шторм» переміг львівський «Лемберг» з рахунком 6:5, а друга команда «Лемберга» завершила гру з командою «Chosen» з смт Жденієво, Закарпатської області в основному часі з рахунком 5:5, а в овертаймі перемогу вибороли таки закарпатці.

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Золото змагань вдалось вибороти флорболісткам команди «СКІФ». У фіналі вони перемогли суперниць з мелітопольської «Скали» з рахунком 18:4.

Зауважимо, флорбол — командний вид спорту. Один з різновидів хокею, грається пластиковим м’ячем, удари по якому завдають ключкою. Ціль гри: забити м’яч у ворота суперника.

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Фото: Evgeny Kraws