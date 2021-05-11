28-річний житель Києва розмалював графіті будівлю Личаківського суду Львова

У понеділок, 10 травня, поліція охорони затримала жителя Києва, котрий розмалював графіті будівлю Личаківського районного суду Львова. Про це інформує Територіальне управління служби судової охорони у Львівській області

Близько 22 год. поліція охорони, що несла службу у Личаківському районного суду Львова, через камери спостереження побачили чоловіка, який наносив графіті на фасад адміністративної будівлі. Чоловіка було затримано та викликано поліцію. Правопорушником виявився 28-річний мешканець Києва.

За вчинення адміністративного правопорушення передбачено покарання у вигляді накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. Крім цього чоловіку загрожують або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

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Фото: поліція охорони