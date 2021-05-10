У Львові відкрили родинний центр для допомоги узалежненим

9 травня у Львові відкрився центр родини «Назарет» для допомоги узалежненим та їхнім сім’ям. По допомогу сюди можна звертатися щоденно. Центр працюватиме на території парафії Пресвятої Богородиці Володарки України, що на Знесінні. Про це повідомляє Духовна Велич Львова.

Центр знаходиться на вул. Новознесенськsq, 34. Ініціатором створення осередку є керівниця проєктного відділу БФ «Назарет» Марина Потурай.

«Ми почали роботи у листопаді, через морози призупинилися і завершили наприкінці квітня. 6 місяців ми працювали над втіленням цієї ідеї у життя. Основна наша мета – допомагати насамперед жінкам, які зіштовхнулися з насильством у родині, з узалежненням близької людини: чоловіка, брата, тата, а також тим, які мають узалежнення. Хочемо допомагати і бути комфортним,безпечним центром для жінок та підтримкою для них», – зазначила благодійниця.

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Одна з головних переваг центру те, що він працюватиме щоденно.

«Приходити сюди може той, хто потребує підтримки, або хоче її надати. Наша ціль надати допомогу тим, хто стикнувся із алкогольною, наркотичною, азартною, сексуальною залежностями, але також, якщо є сімейні кризи, непорозуміння у стосунках із дітьми, то також запрошуємо приходити. Тут працюватимуть психологи, терапевти з питань узалежнення та сім’ї. Раніше було щось подібне на парафії св. Папи Климента, але це не був родинний центр і ініціатива діяла лише в окремі години», – розповів голова Комісії у справах душпастирства тверезості УГКЦ Ігор Козанкевич.

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Фото: Духовна велич Львова