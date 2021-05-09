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Вийшов з дому 7 травня. Під Львовом розшукують зниклого чоловіка

Андрій Котенський

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Правоохоронці розшукують безвісті зниклого 36-річного Тараса Гумена, жителя села Суховоля, що неподалік Львова. Про це повідомляє пошуково-рятувальна волонтерська асоціація

Чоловік вийшов із дому  у п’ятницю, 7 травня, та досі не повернувся. Мобільний телефон вимкнений.

Зниклий на зріст близько 175 см, з коротким волосся, темного кольору із залисиною, худурлявої тілобудови.

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Був одягнений в сині джинси, куртка чорного кольору, кросівки темно сині та мав при собі парасолю.

Кому відоме місце знаходження тараса Гумена сповістити на гарячу лінію «102» або за номером 0-800-310-911

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