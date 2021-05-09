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Сьогодні сьома річниця боїв за Маріуполь

Андрій Котенський

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Сьогодні, 9 травня, в Україні згадують бої за Маріуполь, які відбулися у цей день сім років тому.

 

«Сьогодні п’ята річниця боїв за Маріуполь. Саме 9-го травня 2014 року наші мужні українські захисники відстоювали у пекельному зіткненні місто», –  йдеться у повідомленні МВС України.

На відео БМП з українськими прапорами нищать ворожі барикади.

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Нагадаємо, рівно 5 років тому, у бою за Маріуполь, Львівщина втратила військовослужбовця військової частини 4114 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України старшого солдата Богдана Шлемкевича.

У результаті проведення антитерористичних заходів 6-9 травня за офіційними даними загинуло 9 та поранено 42 українців, водночас було ліквідацію 20 озброєних російських сепаратистів.

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