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Сьогодні – День матері

Андрій Котенський

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У другу неділю травня українці традиційно відзначають День матері. У цьому році свято припало на 9 травня.

Першим визнав День матері офіційним святом штат Вірджинія у 1910 році. Через чотири роки, 1914-го, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів. Після завершення Першої світової війни День Матері почали відзначати і в деяких європейських країнах.

На сьогодні День матері відзначається у 85 країнах світу.

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Українці теж долучилися до святкування Дня матері, і сталося це у 1928 році, щоправда, не в Україні, а в Канаді. Ініціатором став Союз українок Канади. Наступного року свято відзначалося вже й у Львові. Ініціативу канадських жінок підтримала головна редакторка тижневика «Жіноча доля» Олена Кисілевська. 1929 року «Союз українок» зініціював впровадження цього свята на Тернопільщині. Організації «Просвіта», «Рідна школа», «Пласт», «Сокіл» організовували концерти, конференції, фестивалі по всій Східній Галичині.

Відтоді День Матері відзначають дуже широко.

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