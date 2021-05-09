Нацгвардійці з передової передали відеопривітання мамам

До Дня матері гвардійці, які зараз виконують службово-бойові завдання в районі операції Об’єднаних сил і не можуть привітати зі святом своїх матерів особисто, записали відеоролик.

У відео бійці висловили подяку і передали вітання матерям – своїм власним та усім матусям України.

За словами учасників відео, головне – заспокоїти мам, які хвилюються завжди – скільки б років не було сину і скільки б ротацій вони вже не відбували на Схід.

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Нагадаємо, згідно з Указом Президента від 10 травня 1999 року День Матері в Україні відзначається кожної другої неділі травня. Цього року він припадає на 9 травня. Цей день святкують у більшості країн світу.

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