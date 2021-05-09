Кораблі РФ біля Одеси перешкоджали навчанням України та США

8 травня, на відстані понад 100 морських миль від Одеси, у морській економічній зоні України російські кораблі заважали україно-американським навчанням флагмана Морської охорони Держприкордонслужби «Григорія Куроп’ятникова» та корабля Берегової охорони США Hamilton, повідомляє Держприкордонслужба.

Американські партнери прибули в Україну із дружнім візитом, в рамках якого пройдуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях.

За планом спільних навчань кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі. Елементи спільного маневрування із нарощуванням складності, в тому числі й з відбиттям повітряного нападу, які майже не довелось імітувати, адже усі навчання пильно відстежували та супроводжували кораблі РФ.

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Кораблі країни-агресорки то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки.

Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками.

Як відомо, Росія вигадала заборону на мирний прохід для іноземних військових кораблів та інших державних суден в трьох районах Чорного моря поблизу окупованого українського Криму.

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