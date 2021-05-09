Більшість українців підтримує визнання УПА борцями за незалежність України

46% українців позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України. Проти цього – 29%. Ще 9% респондентів відповіли, що їм байдуже, а 16% не визначилися. Про це свідчать дані опитування фонду «Демініціативи» спільно з центром Разумкова.
Більшість підтримує це рішення у Західному та Центральному регіонах (80% та 47% відповідно). У Південному та Східному регіонах підтримують це рішення по 20–25%.
Також у Центральному, Південному та Східному регіонах є близько по 20% тих, хто поки не визначилися зі своїм ставленням, але ці люди не висловлюють негативного ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.
Молодь більше схиляється до підтримки цього рішення (50% «за» і 19% «проти» серед групи 18–29 років, а серед людей, яким за 60 років – 42% «за» і 39% «проти»). Є вікові відмінності і всередині регіонів. Зокрема, серед молоді Півдня та Сходу України близько по 30% тих, хто підтримує та хто не підтримує це рішення, решта ставиться байдуже або не визначилася.
Зазначимо, що опитування проводили 22-29 квітня 2021 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Участь у ньому взяв 2021 респондент віком від 18 років, похибка становить не більше 2,3%.
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Андрій Котенський