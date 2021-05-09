Більшість українців підтримує визнання УПА борцями за незалежність України

46% українців позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України. Проти цього – 29%. Ще 9% респондентів відповіли, що їм байдуже, а 16% не визначилися. Про це свідчать дані опитування фонду «Демініціативи» спільно з центром Разумкова.

Більшість підтримує це рішення у Західному та Центральному регіонах (80% та 47% відповідно). У Південному та Східному регіонах підтримують це рішення по 20–25%.

Також у Центральному, Південному та Східному регіонах є близько по 20% тих, хто поки не визначилися зі своїм ставленням, але ці люди не висловлюють негативного ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.

Реклама партнерів

Молодь більше схиляється до підтримки цього рішення (50% «за» і 19% «проти» серед групи 18–29 років, а серед людей, яким за 60 років – 42% «за» і 39% «проти»). Є вікові відмінності і всередині регіонів. Зокрема, серед молоді Півдня та Сходу України близько по 30% тих, хто підтримує та хто не підтримує це рішення, решта ставиться байдуже або не визначилася.

Зазначимо, що опитування проводили 22-29 квітня 2021 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Участь у ньому взяв 2021 респондент віком від 18 років, похибка становить не більше 2,3%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.