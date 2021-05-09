115 жительок Львівщини отримали звання «мати-героїня»

У День матері, що цьогоріч припав на 9 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного звання «мати-героїня» 115 жителькам Львівщини. Відповідна інформація з’явилася на сайти глави держави.

За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено загалом 1019 українських жінок.

Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

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Зокрема, були відзначені 49 мешканок Вінницької області, 145 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 13 – Донецької, 50 – Житомирської, 32 – Закарпатської, 21 – Запорізької, 54 – Івано-Франківської, 5 – Київської та 15 – міста Києва.

Також звання «Мати-героїня» удостоєні 5 мешканок Кіровоградської області, 9 – Луганської, 115 – Львівської, 12 – Миколаївської, 76 – Одеської, 27 – Полтавської, 87 – Рівненської, 18 – Сумської, 54 – Тернопільської, 23 – Харківської, 9 – Херсонської, 41 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 22 – Чернігівської області.

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