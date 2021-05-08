У Карпатах випало до 20 см снігу

У ніч на 8 травня на горі Піп Іван Чорногірський випав рясний сніг, повідомляє повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За даними рятувальників, з ніч нападало до 20 см снігу.

«8 равня 2021 року станом на 09:30 год. на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с. Температура повітря -3°С. За ніч випало до 20 см снігу», – йдеться у повідомленні.

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