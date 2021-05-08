Третина Українців взагалі не вживає алкоголю

32% опитаних українців взагалі не вживають алкогольних напоїв, ще 33% вживають його рідше, ніж раз на місяць, 26% – кілька разів на місяць, і лише 7% – кілька разів на тиждень, а ще 1% – щодня. Частіше алкоголь вживають чоловіки, молодь та більш забезпечені. Такі дані опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг. Які є у розпорядженні львівського порталу.

У розрізі статево-вікових груп чоловіки в будь-якому віці споживають алкоголь частіше, ніж жінки. Також молодь частіше вживає алкоголь, незалежно від типу поселення. У містах молодь і люди середнього віку вживають його однаковою мірою.

Найпопулярнішими алкогольними напоями серед опитаних, які вживають алкоголь, є вино (36%) і пиво (29%). Горілку вживають 20%, коньяк – 17%, домашні вина, настойки – 14%, шампанське, ігристі вина – 12%, віскі – 7%, самогон – 6%. Такі напої як сидр, ром, наливки чи настоянки, вермут, коктейлі, джин, лікери вживають 1-2%.

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Вино частіше споживають на Заході і в Центрі. Також у Західному регіоні більш поширені домашні вина і настойки та самогон. На Сході частіше обирають горілку. Молодь частіше споживає пиво і вино, люди старшого віку – горілку, коньяк, домашні вина і настоянки, а також самогон. Вино натомість користується популярністю в будь-якому віці. Жінки вдвічі частіше ніж чоловіки споживають вино. Також вони частіше п’ють домашні та ігристі вина. А серед чоловіків найпопулярнішим є пиво (40%), а також горілка (31%). Також чоловіки частіше споживають коньяк, віскі і самогон.

Найчастіше вживають алкоголь на честь свята, або події (67%). Щоб гарно провести час з близькими споживають спиртне 30%, щоб розслабитися, підняти настрій – 24%. Серед інших приводів: щоб насолодитися смаком – 9%, добре підходить до страв – 8%, корисно для здоров’я – 7%, допомагає заснути – 4%.

54% вважають, що існують безпечні дози алкоголю, які нешкідливі для здоров’я, водночас 45% з цим не згодні.

У опитуванні 25–27 квітня 2021 взяло участь доросле населення України від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,5%

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