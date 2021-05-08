Через російських снайперів Україна втратила ще одного захисника

У суботу, 8 травня, у військовому шпиталі Харкова помер військовий з Полтавщини Віктор Городніченко, якого було поранено російськими окупантами, 28 квітня, повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

Українського захисника поранив російський снайпер.

«Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил.

Реклама партнерів

Українському захиснику була надана невідкладна допомога та евакуйовано до лікарні у Бахмуті, пізніше – до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що протягом минулої доби, 7 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.