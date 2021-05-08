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Частина Львова через аварію залишилась без води

Андрій Котенський

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Через аварійний витік води на вулиці Новознесенській без водопостачання залишилось понад 50 вулиць Львова. Про це повідомив Львівводоканал на своїй сторінці у Facebook.

Відтак без водопостачання залишились:

  • вул.Белзька – Всі будинки
  • вул.Бодянського О – Всі будинки
  • вул.Бринського М – Всі будинки
  • вул.Васильченка С – Всі будинки
  • вул.Височана С – Всі будинки
  • вул.Врізана – Всі будинки
  • вул.Галечко С – Всі будинки
  • вул.Гамалії М – Всі будинки
  • вул.Гнатевича Б – Всі будинки
  • вул.Горіхова – Всі будинки
  • вул.Дніпрової Чайки – Всі будинки
  • вул.Зубрицького Д – Всі будинки
  • вул.Ігорева – Всі будинки
  • вул.Ковальська – Всі будинки
  • вул.Ковельська – Всі будинки
  • вул.Корейська – Всі будинки
  • вул.Корецька – Всі будинки
  • вул.Крайня – Всі будинки
  • вул.Металістів – Всі будинки
  • вул.Метлинського А – Всі будинки
  • вул.Механічна – Всі будинки
  • вул.Милятинська – Всі будинки
  • вул.Миргородська – Всі будинки
  • вул.Молочна – Всі будинки
  • вул.Навої А – Всі будинки
  • вул.Новознесенська – Всі будинки
  • вул.Олійна – Всі будинки
  • вул.Падури Т – Всі будинки
  • вул.Перехід – Всі будинки
  • вул.Петрусенко О – Всі будинки
  • вул.Пинська – Всі будинки
  • вул.Пластова – Всі будинки
  • вул.Поворотна – Всі будинки
  • вул.Польова – Всі будинки
  • вул.Помірки – Всі будинки
  • вул.Потелицька – Всі будинки
  • вул.Радехівська – Всі будинки
  • вул.Ратича О – Всі будинки
  • вул.Ребета Л – Всі будинки
  • вул.Саковича К – Всі будинки
  • вул.Сушкевича К – Всі будинки
  • вул.Таращанська – Всі будинки
  • вул.Тарнавка – Всі будинки
  • вул.Теребовлянська – Всі будинки
  • вул.Трависта – Всі будинки
  • вул.Туркменська – Всі будинки
  • вул.Черкаська – Всі будинки
  • вул.Черника Ф – Всі будинки
  • вул.Шатківського О – Всі будинки
  • вул.Щоголева Я – Всі будинки
  • вул.Юнацька – Всі будинки

Орієнтовно ремонтні роботи триватимуть до 16:00.

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Як відомо, інформацію про аварійне та планове вимкнення холодного та гарячого водопостачання можна знайти на порталі 1580

Цілодобова диспетчерська служба ЛМКП «Львівводоканал» діє за номером 1551 або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51.

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