Частина Львова через аварію залишилась без води

Через аварійний витік води на вулиці Новознесенській без водопостачання залишилось понад 50 вулиць Львова. Про це повідомив Львівводоканал на своїй сторінці у Facebook.

Відтак без водопостачання залишились:

вул.Белзька – Всі будинки

вул.Бодянського О – Всі будинки

вул.Бринського М – Всі будинки

вул.Васильченка С – Всі будинки

вул.Височана С – Всі будинки

вул.Врізана – Всі будинки

вул.Галечко С – Всі будинки

вул.Гамалії М – Всі будинки

вул.Гнатевича Б – Всі будинки

вул.Горіхова – Всі будинки

вул.Дніпрової Чайки – Всі будинки

вул.Зубрицького Д – Всі будинки

вул.Ігорева – Всі будинки

вул.Ковальська – Всі будинки

вул.Ковельська – Всі будинки

вул.Корейська – Всі будинки

вул.Корецька – Всі будинки

вул.Крайня – Всі будинки

вул.Металістів – Всі будинки

вул.Метлинського А – Всі будинки

вул.Механічна – Всі будинки

вул.Милятинська – Всі будинки

вул.Миргородська – Всі будинки

вул.Молочна – Всі будинки

вул.Навої А – Всі будинки

вул.Новознесенська – Всі будинки

вул.Олійна – Всі будинки

вул.Падури Т – Всі будинки

вул.Перехід – Всі будинки

вул.Петрусенко О – Всі будинки

вул.Пинська – Всі будинки

вул.Пластова – Всі будинки

вул.Поворотна – Всі будинки

вул.Польова – Всі будинки

вул.Помірки – Всі будинки

вул.Потелицька – Всі будинки

вул.Радехівська – Всі будинки

вул.Ратича О – Всі будинки

вул.Ребета Л – Всі будинки

вул.Саковича К – Всі будинки

вул.Сушкевича К – Всі будинки

вул.Таращанська – Всі будинки

вул.Тарнавка – Всі будинки

вул.Теребовлянська – Всі будинки

вул.Трависта – Всі будинки

вул.Туркменська – Всі будинки

вул.Черкаська – Всі будинки

вул.Черника Ф – Всі будинки

вул.Шатківського О – Всі будинки

вул.Щоголева Я – Всі будинки

вул.Юнацька – Всі будинки

Орієнтовно ремонтні роботи триватимуть до 16:00.

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Як відомо, інформацію про аварійне та планове вимкнення холодного та гарячого водопостачання можна знайти на порталі 1580

Цілодобова диспетчерська служба ЛМКП «Львівводоканал» діє за номером 1551 або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51.