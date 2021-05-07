РФ відпустила українського політв'язня після 7 років колонії

Після семи років колонії через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території окупованого Росією Криму відпустили на волю українського політв’язня Олексія Чирнія. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

За даними Людмили Денісової, Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Росії – в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону.

У п’ятницю його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області.

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«Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму. Наразі він перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску «Мілове» Луганської області. Окремо висловлюю подяку українським консулам за злагоджену роботу з супроводу нашого громадянина в Україну», – повідомила Людмила Денісова.

Як відомо, у травні 2014 року російське ФСБ заявило, що затримало у Криму учасників «Правого сектору», які нібито готували на території півострову теракти. Йшлось про Олега Сенцова, Олександра Кольченка та ще двох фігурантів справи: Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Останнього затримали нібито з вибухівкою.

Сенцову слідство відвело роль «організатора». Чирній та Афанасьєв дали слідству свідчення, на яких Росія побудувала звинувачення проти режисера. Пізніше у суді вони відмовились від показів. Афанасьєв заявив, що слова з нього вибили тортурами.

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