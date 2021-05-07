Гарнізонному храму подарували церковні раритети XII-XV століття

Унікальні християнські реліквії, які збереглися з часів зародження християнства в Україні, отримав у подарунок Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла УГКЦ у Львові. Урочиста передача цінностей і відкриття виставки старожитностей XII-XV століття «Ars sacra: Подорож у середньовіччя» відбулася 6 травня. Про це повідомили у Гарнізонному храмі.

84 артефакти подарували церкві колекціонери Олександр Свіщов і Юрій Котик. Серед експонатів – маленькі натільні хрестики, хрест-гарда XIV століття, натільна ікона з Ісусом Христом XII-XIII століття, натільна ікона з зображенням Богоматері XII століття, велике розп’яття, арочна ікона Богоматері з немовлям XII-XIII століття, енколіптон – складаний нагрудний хрест давньокняжої доби. Є у колекції і більш сучасні речі.

«Більшість з цих речей могли поїхати за кордон. Меценати викуповували ці предмети і тому я вдячний за те, що вони це зробили. Адже відомо, скільки ікон продається за безцінь або просто нищиться. Така колекція є справжнім порятунком для цих речей. Ці меценати є парафіянами храму. Вони передали ці речі церкві, а це означає, що передали їх народу, людям», – повідомив єпископ, владика Степан Сус.

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Відтепер побачити колекцію можуть усі охочі.

«Ми з паном Олександром давно збираємо такі предмети. Прийшов час, коли потрібно передати їх церкві. Тому що це духовні предмети. Вони мають належати місту і наступним поколінням. Для нас важливо, що ці предмети не потрапили за кордон, що вони залишилися у Львові, у Гарнізонному храмі», – повідомив львівський колекціонер Юрій Котик.

Вперше в українському храмі зібрано таку кількість реліквій одного періоду.

«Це для нас дуже особливий, неймовірний подарунок. Це дуже цінні речі, які допоможуть нам виховувати молодь і відвідувачів цього підземелля. Перед карантином підземелля відвідували тисячі туристів з України і світу. Тепер на прикладі цих реліквій, починаючи з княжих часів XII століття, ми можемо розповідати про важливість віри і християнства. Багато з цих речей є мощівниками. Люди мали настільки глибоку віру, що пам’ятали про мученицьку смерть християн. Тому це неоціненна лепта в культуру всієї нашої країни. І ми надзвичайно дякуємо цим людям, які це подарували. Бо цей дар є неоціненним, безцінним», – повідомив настоятель храму о.Тарас Михальчук.

Виставку можна оглянути за адресою: м.Львів, вул. Театральна, 11; вхід з проспекту Свободи.

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