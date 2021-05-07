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Більшість українців підтримує заборону георгіївської стрічки

Вероніка Рой

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Більшість українців підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки. Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Як показують результати опитування, 43% українців підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки, проти цього – 29% громадян, 16% відповіли, що їм байдуже, ще 13% не визначилися зі своїм ставленням.

У Західному та Центральному регіонах більшість підтримує це рішення: 64% та 47% відповідно. На Півдні та Сході підтримують це рішення по 27%, не підтримують – 33% на Півдні та 43% у Східному регіоні. Підтримують це рішення електорати усіх партій, окрім ОПЗЖ.

Загальноукраїнське опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

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Нагадаємо, 16 травня 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон про заборону виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки.

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