Більшість українців підтримує заборону георгіївської стрічки

Більшість українців підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки. Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Як показують результати опитування, 43% українців підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки, проти цього – 29% громадян, 16% відповіли, що їм байдуже, ще 13% не визначилися зі своїм ставленням.

У Західному та Центральному регіонах більшість підтримує це рішення: 64% та 47% відповідно. На Півдні та Сході підтримують це рішення по 27%, не підтримують – 33% на Півдні та 43% у Східному регіоні. Підтримують це рішення електорати усіх партій, окрім ОПЗЖ.

Загальноукраїнське опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

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Нагадаємо, 16 травня 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон про заборону виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки.

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