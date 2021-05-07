Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у важких умовах воєнного часу. Як і в будь-якому збройному конфлікті, найважче доводиться найменшим громадянам. Тисячі українських дітей фактично позбавлені дитинства, довгі роки засинають і прокидаються під шум канонади і свист куль. Без допомоги їм просто не обійтися.

Компанія «АТБ», як патріотичний і соціально орієнтований бізнес, традиційно не залишається осторонь від цієї проблеми. Багаторічний лідер українського ритейлу надає системну підтримку тим, хто цього дійсно потребує.

Цьогоріч «АТБ» також долучилася до доброї справи – допомогла провести Світле Христове Воскресіння в теплій і позитивній атмосфері дітям Мар’їнського і Бахмутського районів Донецької області. Зазначені регіони сьогодні опинилися у так званій «сірій» прифронтовій зоні. Хоча згідно з домовленостями сторони відвели звідси важкі види озброєнь, усе ж небезпека тут буквально відчувається в повітрі. Говорячи простими словами, ці райони перебувають якраз між протиборчими сторонами.

У межах національного культурного проєкту «ARTПЕРЕМИР’Я» тут пройшла святкова акція «Радість дітям на Великдень». За сприяння вищого керівництва Збройних сил України в Мар’їнці, Новомихайлівці, Новолуганському, Світлодарську, Миронівському, Красногорівці й інших населених пунктах для дітей провели святкові вистави. Організацією заходу займалися відомі українські театральні діячі, лауреати премій у галузі культури. За їхніми словами, турбота про дітей, про мирне небо над їхньою головою – це не обов’язок, а, радше, поклик серця і справа честі.

«Це справжнє свято дитячих посмішок, дитячої радості. Разом із друзями ми привітали малечу з Великоднем там, де не припиняється війна, там, де діти особливо потребують світла і доброти. Акція дає можливість кожному з нас зрозуміти, що тільки тоді від власного серця відступає смуток і біль, коли знаходиш у собі сили дарувати радість іншим. Дякуємо всім, хто приєднався і не залишився байдужим », – зазначає координатор національного проєкту, письменник й учасник бойових дій Борис Кутовий.

У межах проєкту загалом було проведено понад 35 виступів кращих українських артистів і театральних колективів. За найскромнішими підрахунками концерти відвідали майже дванадцять тисяч дітей та їхніх батьків.

Для корпорації «АТБ», що стала головним спонсором солодких подарунків (спеціально для дітей були спечені на КФ «Квітень» і передані три тисячі найсвіжіших великодніх пасок), участь у проєкті – це також щось більше, ніж допомога чи благодійність. Це, радше, соціальна місія, яка неодмінно має бути здійсненною. Бойові дії на Сході країни боляче зачепили понад 60-тисячну дружну сім’ю співробітників «АТБ». Тільки за перші два роки найбільш кровопролитної активної фази конфлікту (2014–2015) на фронт були призвані і мобілізовані 765 працівників численних підприємств «АТБ». На жаль, додому повернулися не всі з них.

Найбільша за багатьма параметрами торговельна мережа країни на постійній основі надає допомогу дітям із «сірої» зони, а також бере активну участь у ремонті та відновленні навчальних закладів. Наприклад, раніше Новолуганська загальноосвітня школа отримала від «АТБ» для першокласників новеньку сучасну дошку з п’ятьма робочими поверхнями. Також компанія допомогла повністю укомплектувати спальню для дітей, які перебувають у навчальному закладі до самого вечора. Крім того, лідер українського ритейлу щорічно виступає спонсором солодких подарунків для дітей на новорічні свята.

Водночас «АТБ» також реалізує й інші соціально значущі благодійні проєкти, спрямовані на підтримку найбільш незахищених прошарків нашого суспільства. Компанія системно допомагає дитячим обласним лікарням і медцентрам країни, збираючи кошти і закуповуючи для них сучасне обладнання. Серед наймасштабніших програм, спрямованих на цільову підтримку та допомогу дитячим лікувальним установам, «Дерево життя», «БлагоДій».

Лише цього року Всеукраїнський благодійний фонд АТБ зібрав понад сім мільйонів гривень, на які для обласних дитячих клінічних лікарень було закуплено медобладнання. Як патріотичний бізнес, «АТБ» надає систематичну підтримку постраждалим від стихійних лих, пенсіонерам, інвалідам, сім’ям загиблих на Донбасі українських воїнів, вимушеним переселенцям, багатодітним сім’ям, а також дітям із «сірої» прифронтової зони.

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