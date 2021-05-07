8 кроків до сталевих нервів: поради мамам і не тільки

Якщо будь-яка мама скаже, що зовсім не втомлюється від домашніх справ і турботи про дітей, то або вона не хоче розповідати про свої проблеми, або у неї є чарівна паличка. Кожен із нас рано чи пізно втомлюється, а мами, які доглядають за малими дітьми у період хвороб, карантинів, обмежень та хвилювань – втомлюються особливо.

У якісь моменти наш мозок, перевантажений турботами і відповідальністю, відмовляється тверезо мислити, а нервова система починає кликати на допомогу. Такий стан ще більше виснажує нас, і, безумовно, позначається на всій родині. Щоб підтримати свою нервову систему, залишатися в спокої, бути ефективним і зберегти ментальне здоров’я до глибоко похилого віку експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України підготувати декілька дієвих порад:

Крок 1. Займайтеся спортом щодня. Це не означає, що вам потрібно негайно вийти на вулицю і почати бігати. Досить, якщо протягом дня ви присвятите кілька хвилин активним іграм із своєю дитиною і зробите приємну прогулянку на вулицю, навіть якщо погода «не шепотить».

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Якщо ви відчули, що ваш мозок почав «гальмувати», то на найближчі 10 хвилин відкладіть справу, якою ви займалися, і зробіть легку розминку для тіла (досить декількох потягувань і присідань), випийте улюблений напій (краще, якщо це буде зелений чай), і подивіться у вікно. Це активізує вашу нервову систему.

Крок 2. Хоча б 10 хвилин в день присвячуйте «розумовій зарядці» – розгадайте кросворд, розв’яжіть задачку, пограйте в інтелектуальну гру. Привчіть свою дитину робити це регулярно разом з вами. Такі дії активують нервові рецептори, щоб вони реагували навіть на найменші дії і в подальшому допоможуть дитині в навчанні, а мамі послужать добру службу в зміцненні пам’яті та профілактиці вікових погіршень когнітивних функцій. Такі заняття допомагають додати мозку гнучкості, стійкості і загострюють пам’ять.

Крок 3. Висипайтеся! Сон відіграє життєво-важливу роль в поліпшенні вашого психічного і фізичного здоров’я. Якщо ви не спите належним чином (мінімум вісім годин на добу), у вас можуть розвинутися деякі хронічні стани, які можуть вплинути на ваше мислення, реакцію, навчання і спілкування з іншими людьми. Сон допомагає центральній нервовій системі працювати належним чином. Більш того, регулярний графік сну допомагає вчитися і запам’ятовувати інформацію набагато простіше і зручніше. Тому варто піклуватись не лише про сон дитини. Якщо ви мама то спробуйте спланувати свій день так, щоб разом із дитиною поспати годину-півтора вдень.

Крок 4. Частіше бувайте на сонці. Дослідження показали, що сонце знижує ризик виникнення цілого ряду захворювань. Щоденного перебування на сонячному світлі протягом приблизно 10 хвилин достатньо, щоб зміцнити нервову систему і отримати достатню кількість вітаміну D.

Крок 5. Додайте медитацію в розпорядок дня. Медитація корисна всім, а особливо -мамам. Це розумний спосіб заспокоїти нерви. Медитація допомагає регулювати частоту серцевих скорочень, рівень артеріального тиску, частоту дихання і заспокоює всі інші симпатичні нерви.

Крок 6. Ходіть босоніж. Прогулянка босоніж допоможе нервовій системі і поліпшить ваше ментальне здоров’я, а також позитивно вплине на організм в цілому. Ходьба босоніж покращить ваш сон і зміцнить імунну систему. Згідно з дослідженнями, ходьба босоніж може зменшити біль і запалення, знизити ризик серцевих захворювань, поліпшити кровообіг і позитивно вплинути на мозок. Знайдіть затишну галявинку зі свіжою травою у парку або піщаний берег водойми, де ви безпечно і в задоволення можете побігати з дитиною.

Крок 7. Їжа, яку ви їсте, має значення. Суттєво зменшіть, а краще – взагалі відмовтесь від додаткового цукру. Солодка їжа та напої прискорює вломлення, робить нас дратівливими та змушує відчувати слабкість. Особливо небезпечний цукор для дітей. А от дотримання принципів здорового харчування не тільки допомагає підтримувати належну вагу і стримувати безліч захворювань, а й допомагає нашій нервовій системі. Відомо, що такі продукти, як горіхи і насіннячка, жирна морська риба, цвітна капуста, зелень і пророщені зерна покращують нервову систему. Додавання їх в свій раціон – ідеальний спосіб підтримати ментальне здоров’я. Також важливо, щоб в раціоні мами і дитини були квасоля, картопля, банани, яйця і печінка, що відіграють ключову роль у зміцненні вашої нервової системи.

Крок 8. Те, що ви п’єте – дуже важливо. Пийте разом з вашою дитиною багато води протягом дня, так як зневоднення шкідливо для нервової системи. Корисні звички формуються з дитинства і зараз саме від вас залежить, чи буде дитина протягом життя пити корисну чисту воду або віддасть перевагу шкідливим солодким напоям.

Щоб зберегти «сталеві нерви», намагайтеся вживати менше напоїв з кофеїном. У той же час горнятко зеленого чаю – відмінний спосіб підтримати нервовий баланс, підвищити концентрацію, зміцнити розумові здібності, а також чудова профілактика безсоння, діабету і хвороби Паркінсона.

Мами можуть додати в свій раціон адаптогенні трави – женьшень, лимонник, ехінацею. Чаї з такими травами нададуть стимулюючу дію, активізують ваш мозок і зміцнять імунітет. Однак, адаптогенами не варто зловживати. Втім, як і всім іншим.

Ваша нервова система вимагає і заслуговує такої ж уваги, як і інші частини людського тіла. Притримуючись цих порад, ви легко зможете підтримувати здорову нервову систему, радіти життю і виховувати щасливих дітей.

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